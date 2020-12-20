انطلاق مسابقة دوري المعلومات الثقافي بجامعة 6 أكتوبر





وتكون المسابقة في العديد من المجالات المختلفة مثل (الفنون - الرياضة - الأدب - العلوم - التاريخ - الجغرافيا) ويكون آخر موعد للتسجيل يوم 30 من الشهر الجاري وتكون كل فرقة مكونة من 6 طلاب من كلية واحدة أو كليات مختلفة .





كما أعلنت رعاية الشباب بجامعة 6 أكتوبر ، بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية عن تنظيم معرض ومسابقة الفنون التشكيلية المؤهلة لمسابقة إبداع 9 وتكون جوائز المسابقة على حسب الترتيب كالآتي :- - يحصل المركز الأول على 20000 ألف جنيه مصري . - ‏ ويحصل المركز الثاني على 18000 جنيه مصري . - ‏ ويحصل المركز الثالث على 16000 جنيه مصري .





وكانت إدارة رعاية الشباب بالجامعة قد أعلنت عن فتح باب الاشتراك في مسابقة المبادرات المجتمعية ، على أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 ، وبما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية فى سبيل تحقيق المبادرة وبصفة عامة يجب أن تتضمن المبادرة الابعاد التالية :- - تميز المبادرة وحداثتها . - وجود أهداف كمية يمكن قياسها . - قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس الأثر . - مكانة العمل التطوعي بالمبادرة . - مردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية . - العرض والتقديم بالمبادرة .

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و‏يتم تقديم نسخة ورقية تتضمن ( الفكرة – الاهداف – آليات العمل – الميزانية التقديرية – الفئة المستهدفة – النتائج المتوقعة – عوامل النجاح الأساسية) ، وكذلك أوجه الدعم للمبادرة ( قطاع خاص – حكومي – مؤسسات مجتمع مدني – تمويل شخص ....الخ ) وكل ما من شأنه أن يساهم فى دعم المبادرة أو نجاحها .

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كما ‏يجب تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة ( تجمع سكني – قرية – مركز – محافظة ) و ‏تقديم عرض تقديمي لها بفيديو توضيحي لا يزيد عن 5 دقائق منسوخ على C . D ، وألا يزيد الفريق الممثل للمبادرة عن 5 أفراد ولا تقبل المبادرات الفردية . وتكون للمتخصصين وغير المتخصصين فى مجالات ( التصوير الزيتى - التصوير الفوتوغرافى - الاشغال الفنية - الرسم والجرافيك ) ويكون آخر موعد لتسليم الاعمال يوم الخميس الموافق 17 من الشهر الجاري ، حيث يتوجه الطلاب الراغبين في الاشتراك لإدارة رعاية الشباب بالجامعة .وكانت إدارة رعاية الشباب بالجامعة قد أعلنت عن فتح باب الاشتراك في مسابقة المبادرات المجتمعية ، على أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 ، وبما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع

أعلنت إدارة رعاية الشباب بجامعة 6 أكتوبر عن إقامة مسابقة دوري المعلومات الثقافي على مستوى الجامعة، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر الجاري .