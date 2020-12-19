الديهي يناشد المؤسسات غير الحكومية بالرد على تقرير البرلمان الأوروبي

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، جميع الجهات المعنية غير الحكومية في مصر، وجميع النقابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإصدار بيان موجه للاتحاد الأوروبي ورئيسه لتوضيح حقيقة الأمور في مصر بجميع اللغات، معقبًا: "مصر بلدنا كلنا".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن جميع ما ذكر من أسماء في تقرير البرلمان الأوروبي ليس بينهم سجين رأي، أو معتقل سياسي.



