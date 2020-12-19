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الديهي يناشد المؤسسات غير الحكومية بالرد على تقرير البرلمان الأوروبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ناشد الإعلامي نشأت الديهي، جميع الجهات المعنية غير الحكومية في مصر، وجميع النقابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإصدار بيان موجه للاتحاد الأوروبي ورئيسه لتوضيح حقيقة الأمور في مصر بجميع اللغات، معقبًا: "مصر بلدنا كلنا". 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن جميع ما ذكر من أسماء في تقرير البرلمان الأوروبي ليس بينهم سجين رأي، أو معتقل سياسي. 

وناشد، البرلمان الأوروبي بالبحث عن حقوق الإنسان الأساسية داخل أوروبا وعن الانتهاكات الموجودة داخل السجون الموجودة في أوروبا، وعن ما يحدث في سجن أبو غريب، مستعرضًا عدد من أشكال التعذيب التي تتم داخل السجون الأمريكية، موضحًا أن البرلمان المصري ومجلس الشيوخ المصري ردوا على تقرير البرلمان الأوروبي المعتمد على تقارير مفبركة لمرتزقة حقوق الإنسان التي تسعى لتشويه صورة مصر، ووجهوا له صفعة قوية يستحقها.
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