انتشال جثة أسفل أنقاض عقار الجمرك بالإسكندرية

، اليوم السبت، من انتشال جثة أسفل عقار وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

والجثة لشخص يدعى جابر عبده خليل 51 سنة، ولا تزال جهود رجال الحماية المدنية مستمرة للبحث عن أي شخص تحت الانقاض.

و تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، وقسم شرطة الجمرك بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المثالية خلف شارع وكالة الليمون.





وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وافراد الحماية المدنية، ومسئولي الحي وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة الاولية، تبين أن العقار قديم، مكون من 3 طوابق.





وأفاد عدد من الأهالي وجود رجل وطفل تحت الانقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية البحث عنهم تحت الانقاض، وانقاذهم.







تم وضع كردون أمني وحواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والمشاه.





تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



