أمين مساعد حماة الوطن: البرلمان الأوروبي يستند على معلومات وتقارير مغايرة ومغلوطة للواقع

استنكر كريم مصيلحي الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قائلا :" إنه مغايير تماما للواقع، ومحاولة لفرض سيطرة على مصر فى الوقت الذى لن تقبل فيه مصر بأن وصاية من أحد"، مضيفا أن مصر منذ تولى الرئيس السيسي شهدت تحولا كبيرا فى كافة الملفات وتحسن كبير فى مستوى العلاقات والقضايا وهو ما يغفله البرلمان الأوروبى.
وطالب كريم مصيلحي، بترجمة كافة البيانات الصحفية الصادرة من مؤسسات الدولة والأحزاب والكيانات السياسية الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي المغلوط والمتعجرف بأكثر من لغة، بما لا يدع مجالا للشك بأننا نقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة كل من يحاول النيل بمصر أو يسعى لإثارة الفوضي بطرق مختلفة، مُشددًا على ضرورة أن يكون هناك خطاب موجهه من المنظمات الحقوقية بالتعاون مع وزارة الخارجية والبرلمان المصرى لمواجهة التداعيات الخارجية.
وأكد الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، أن البرلمان الأوروبي يغفل لحقائق كثيرة تقوم بها القيادة السياسية نحو المواطن المصرى، وتحركها نحو بناء مصر الجديدة، و تحسن مستوى معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية مستمرة حتى أثناء مجابهة جائحة كورونا، الذي نعتبره حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفا أن بعض الحقوقيين للأسف يختزلون حقوق الانسان فى القضايا التى تخدم أجندات خاصة بهم فقط من أجل تحقيق مصالحهم.
جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.