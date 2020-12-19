تطورات في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كشفت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة اللبننية الجديدة، مشيرة إلى الخلاف العميق بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول توزيع حقيبتي الداخلية والعدل.





وقالت القناة إنه في وقت ترى بعض الأوساط أن الحريري مصر على أن تكون هاتين الوزارتين من حصته، توضح المصادر أن الوزير جبران باسيل هو الذي يتمسك بهاتين الحقيبتين.





ونقلت "ال بي سي" عن مقربين من باسيل تأكيدهم أنه لم ولن يطالب بأي منصب وزاري، وأن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعرف ذلك وأيضا الفرنسيين.





وأوضحت أن البطريرك الراعي مصر على تطبيق الدستور من دون اي اجتهادات أو اعراف من قبل اي فريق.



