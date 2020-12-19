5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

زيادة الوزن عملية معقدة ، تتأثر بعدد من العوامل المختلفة والهرمونات واحدة منها، في بعض الأحيان تتداخل هذه الهرمونات بشكل مباشر مع عملية زيادة الوزن مثل اللبتين، في حين أنها في أحيان أخرى تحرك مشاعرنا، ما يجعلنا نأكل أكثر مما نزيده في النهاية.





وتلاحظ أنه عند الشعور بالإحباط أو التوتر، غالبًا ما تتواصل مع طعامك المريح، هذا ليس لأنك جائع، ولكن بسبب عواطفك.





وكشف تقرير جديد إن الشيء الذي يميز الأكل العاطفي أو المريح هو أنك تتوق إلى تناول الأطعمة السكرية والحلوة وأنك لا تستطيع أن تمنع نفسك من الإفراط في الأكل.





وحسب موقع "timesofindia" إليك 5 مشاعر يمكن أن تجعلك تفرط في تناول الطعام ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.





1- الملل