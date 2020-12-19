ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سلاف فواخرجي تشارك ليندا بيطار «صار في سكر» غدًا بمناسبة الكريسماس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:25 م
سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنان سلاف فواخرجى عن تقديمها أغنية بعنوان "صار فى سكر" ويشاركها فيها ليندا بيطار وذلك بمناسبة احتفالات الكريسماس. 
وقالت سلاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صار في سكر".. ترنيمة للميلاد.. بكرة الساعة 9 المسا على صفحاتنا
سلاف فواخرجي & ليندا بيطار.. كلمات وألحان:سام عبدالله.. شعر:رامي كوسا.. توزيع:حازم جبور.. تسجيل:استديو غايا.. ستايلست:لوسي سمير موسان.. تصوير وإخراج:مجد درويش.. صالون:ميلاد حنون.. مكان التصوير:كزا فكرة.. إشراف:روادزينون.. إنتاج:كنيسة اللاتين". 

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

تزوّجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سلاف فواخرجي تتغزل في زوجها: هنا قلبي وجذوري

بفستان بيج.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بإطلالة تايجر.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

مشروع إنساني جديد.. سلاف فواخرجي لـ أهل سوريا: أنتم في أعيننا

سلاف فواخرجي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: رحل الساحر وبقي سحره

شاهد.. سلاف فواخرجي بصحبة كلبها من داخل منزلها

ترشيحاتنا

اتنفس من خرم إبرة.. أحمد موسى يروي كواليس معاناة مدير تحرير الاهرام مع كورونا

لماذا حرمت دار الإفتاء خاصية Nearby في التيليجرام؟

دوري أفريقيا.. طائرة خاصة لمصر للطيران تنقل بعثة الأهلي غدا إلى النيجر

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

يورجن كلوب يعاقب محمد صلاح بـ "الدكة" بسبب تصريحاته

الصحة العالمية تنصح المتخوفين من تناول لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»