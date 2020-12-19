سولاف درويش تستنكر تقرير البرلمان الأوروبي: يخدم أغراضًا سياسية لهدم مصر

استنكرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي ، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مؤكدة رفضها له ‏جملة وتفصيلًا والذي يُزايد على مصر.





وأضافت "درويش"- في بيان لها- أن هذا القرار يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، لافتة إلى أنه يفتقد للمنهجية والمصداقية، والبرلمان الأوربي ليس لديه أي مستندات حقيقية، أو من هي الجهة الرسمية المعترف بها فى مصر التى صرحت بهذه البيانات، كما ليس لديه ما يثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البرلمان الأوروبي يريد أن ينصب نفسه واليًا على مصر وهذا لن يحدث، مشيرة إلى أن هذا القرار يخدم أغراضاً سياسية أخري يريد منها تشويه صورة مصر بعد الإنجازات التى تحدث على أرض الواقع ويراه القاصي والداني منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.





ونوهت إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، والغرض من هذا القرار هو التدخل فى شئون مصر الداخلية وهو أمر مرفوض نهائيًا.