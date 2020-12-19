حدث اختلال في الرجولة.. الجفري: البعض ينظر إلى مرتب المرأة وربما يعيش عالة عليها

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن المرأة التي تحتاج إلى أن تعمل، طلبًا لحاجة مادية؛ فخروجها مطلوب، والإشكال ليس في العمل، ولكن الإجبار على العمل من أجل العيش، ومن حقها أن يُنفق عليها.
وأوضح الجفري، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة قناة السويس، أنه حدث نوع من الاستخفاف بوظيفة ربة المنزل، مشيرًا إلى أن بعض الدول تخصص رواتب للمرأة التي تكون ربة منزل؛ لأنها تصنع إنسانا، وهي أغلى صناعة في الوجود.
وأضاف: حدث اختلال في الرجولة، وتجاهل الكثير مسئولية أن الرجل ينفق، والكثير ينظرون إلى مرتب المرأة، وربما يعيشون عالة عليها.
وأشار إلى أنه كان يعيب على الرجل الذي يعيش على عرق زوجته، منوها بأن الكثير من السيدات مسئولة في المنزل ومسئولة في الكد والمال والإنفاق.
وأكد: لو كانت هناك حاجة مالية للخروج لإطعام أيتام أو والديها كبار السن جائز ، كما أن هناك بعض الاختصاصات المطلوبة للمرأة أن تكون طبيبة نساء فهذا أولى .
وأضاف أنه في حال المجتمع السوي، ينبغي أن تحترم المرأة اجتماعيا، وإن ارادت الخروج للعمل؛ فهو حقها الشرعي.
ونظمت جامعة السويس لقاء مفتوحا لطلابها مع "الحبيب علي الجفري" بحضور الدكتور جمال رجب أستاذ الفلسفة الإسلامية ونائب رئيس الجامعة السابق ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة .