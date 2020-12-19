حدث اختلال في الرجولة.. الجفري: البعض ينظر إلى مرتب المرأة وربما يعيش عالة عليها

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن المرأة التي تحتاج إلى أن تعمل ، طلبًا لحاجة مادية؛ فخروجها مطلوب، والإشكال ليس في العمل ، ولكن الإجبار على العمل من أجل العيش ، ومن حقها أن يُنفق عليها.





، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة قناة السويس ، أنه حدث نوع من الاستخفاف بوظيفة ربة المنزل ، مشيرًا إلى أن بعض الدول تخصص رواتب للمرأة التي تكون ربة منزل؛ لأنها تصنع إنسانا ، وهي أغلى صناعة في الوجود. وأوضح الجفري





وأضاف: حدث اختلال في الرجولة ، وتجاهل الكثير مسئولية أن الرجل ينفق ، والكثير ينظرون إلى مرتب المرأة ، وربما يعيشون عالة عليها.





وأشار إلى أنه كان يعيب على الرجل الذي يعيش على عرق زوجته، منوها بأن الكثير من السيدات مسئولة في المنزل ومسئولة في الكد والمال والإنفاق.





وأكد: لو كانت هناك حاجة مالية للخروج لإطعام أيتام أو والديها كبار السن جائز ، كما أن هناك بعض الاختصاصات المطلوبة للمرأة أن تكون طبيبة نساء فهذا أولى .





وأضاف أنه في حال المجتمع السوي، ينبغي أن تحترم المرأة اجتماعيا، وإن ارادت الخروج للعمل؛ فهو حقها الشرعي.



