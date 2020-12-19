أحمد مجاهد: لا يحق لي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. واللائحة ترفض تضارب المصالح لأي مرشح

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إنه لا يحق له الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





وأضاف أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللائحة ترفض تضارب المصالح لأي مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة".





وتابع أحمد مجاهد: " الانتخابات سوف تكون في نفس توقيت تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد".





وفيما يتعلق ببعثة منتخب الشباب في تونس قال أحمد مجاهد: "اتخذنا القرار بعودة بعثة منتخب الشباب وتم إرسال طائرة إلى تونس لإعادة بعثة منتخب مصر للشباب".





وتابع أحمد مجاهد: "صحة وسلامة لاعبي منتخب الشباب أولوية أولى بالنسبة لنا في اتحاد الكرة" وبعثة المنتخب تخضع للعزل في فندق فور عودتهم وإجراء مسحات جديدة لهم".





وأكمل أحمد مجاهد: "لا نرغب في تصدير فكرة المؤامرة وما زال الأمر قيد التحقيق للوقوف على كل ملابسات قرارات الاتحاد الأفريقي للانسحاب من تصفيات الأمم الأفريقية".