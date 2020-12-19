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محمود صقر يكشف الهدف من مسابقة رالى القاهرة للسيارات الكهربائية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إن رالى القاهرة للسيارات الكهربائية حدث عالمي متفرد، لافتا إلى أنه أحد المبادرات التى أطلقتها أكاديمية البحث العلمى عام 2018.

وأوضح صقر، خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن 19 فريقا يشاركون فى المسابقة، والهدف من الرالي هو بناء كتلة من شباب المهندسين وطلاب الهندسة لدعم قدراتهم فى صناعة السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الدولة لديها فرصة كبيرة للصناعة المحلية للسيارات الكهربية.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه تم تدريب 1260 مهندسا من كافة الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية.

وانطلقت اليوم مسابقة رالى القاهرة الثالث للسيارات الكهربائية محلية الصنع، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى￼، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.
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