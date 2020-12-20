اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى اليوم الأحد، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة وذلك لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها والتي شملت مارات ابو جميعة، ومنطقة الشيخ الشحات، وتقسيم الحجاز.

من المقرر أن يكون الانقطاع الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.