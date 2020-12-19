حقوق حلوان: السبت آخر أيام محاضرات الترم الأول

أعلن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية حقوق بجامعة حلوان، عن أن الاسبوع الحالي هو آخر اسبوع فى الدراسة بالفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 وأن المحاضرات سوف تنتهى مع نهاية الأسبوع الحالي والذى يبدأ بيوم الاحد غدا وحتى يوم السبت المقبل.







وقالت الكلية أنه جارى إعداد جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وان الامتحانات سوف تكون فى الأول من يناير، وتحرص الكلية في وضعها جداول الامتحانات تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يسبب في إصابة بفيروس كورونا.







وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي. وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.



