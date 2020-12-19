ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق حلوان: السبت آخر أيام محاضرات الترم الأول

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
اسلام خالد
أعلن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية حقوق بجامعة حلوان، عن أن الاسبوع الحالي هو آخر اسبوع فى الدراسة بالفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 وأن المحاضرات سوف تنتهى مع نهاية الأسبوع الحالي والذى يبدأ بيوم الاحد غدا وحتى يوم السبت المقبل.

وقالت الكلية أنه جارى إعداد جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وان الامتحانات سوف تكون فى الأول من يناير، وتحرص الكلية في وضعها جداول الامتحانات تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يسبب في إصابة بفيروس كورونا.

وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي. وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.

جدير بالذكر انه تستعد جامعة حلوان غدا لخوض مارثون الانتخابات الطلابية ب8 كليات فقط من اصل 21 كلية  اى ان هناك 13 عشر كلية حسمت موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية و هى كليات (التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلى – الخدمة الاجتماعية ) .


وتشمل الكليات المشاركة بالانتخابات عدد 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.


بدات الدعاية الانتخابية الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، لانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر  2020،  وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر  2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: بدء امتحانات العملي بالكليات منتصف يناير المقبل

لـ طالبات تربية رياضية حلوان.. ننشر موعد الامتحانات العملي

في أجواء من الإجراءات الاحترازية.. علوم حلوان تعلن موعد الامتحانات لطلاب الدراسات العليا

امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان.. تعليمات من الكليات للوقاية من كورونا داخل اللجان.. وجداول خاصة مراعاة للظروف

منع تبديل زجاجات المياه.. تربية حلوان تعلن الإجراءات المتبعة في الامتحانات

موعد بدء امتحان الفصل الدراسي الأول بـ تربية حلوان

ترشيحاتنا

بديل سيرينو.. أرقام كيجان دوللي المرشح للانضمام للأهلي

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؟ 4 أسباب لا يعرفها الكثير

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

1.9 مليون برميل.. مصر تحقق أعلى معدل يومى لـ إنتاج البترول في التاريخ

صدام يورجن كلوب ومحمد صلاح عرض مستمر .. الفرعون المصري ينفجر في الملعب ردا على الألماني

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»