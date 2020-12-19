حقوق حلوان: السبت آخر أيام محاضرات الترم الأول

جدير بالذكر انه تستعد جامعة حلوان غدا لخوض مارثون الانتخابات الطلابية ب8 كليات فقط من اصل 21 كلية اى ان هناك 13 عشر كلية حسمت موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية و هى كليات (التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلى – الخدمة الاجتماعية ) .
وتشمل الكليات المشاركة بالانتخابات عدد 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.
بدات الدعاية الانتخابية الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، لانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.