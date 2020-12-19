ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أيمن نصري يتساءل: لماذا يتجاهل البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم ويترصد مصر!.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في جنيف، إن تقارير البرلمان الأوروبي عن ملف حقوق الإنسان في مصر مسيسة.

وأضاف أيمن نصري  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك منظمات محلية قادرة على الحديث عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتابع أيمن نصري: "سوف نشهد حالة من الترصد السياسي ضد الدولة المصرية في الفترة المقبلة وخاصة في ملف حقوق الإنسان".

وأكمل أيمن نصري: "كل دول العالم بها تجاوزات وانتهاكات كثيرة، ولماذا لم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذه الانتهاكات".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يستطيع الإخوان او اي جهة اخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5  مليون عراقي ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الامر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر ثابتة وتواجه الإرهاب على اراضيها، وتساءل موسى قائلا: "لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في أوروبا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا يدافع عن مصر ومغمي عينيه.. أحمد موسى يطالب بتغيير أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

أيمن نصري: هيومان رايتس ووتش تتبنى أي شيء يمثل ورقة ضغط على مصر

أيمن نصري: قطر تمول منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر عالميا.. فيديو

أحمد موسى: البرلمان الأوروبي يريد دمج الإخوان في الحياة السياسية ويطالب بالإفراج عن متهمين بعينهم.. فيديو

ردًا على البرلمان الأوروبي| أحمد موسى: مصر ثابتة ولا تستطيع أي جهة تخويفها

أحمد موسى: مصر تحفظ حقوق الإنسان.. والسجون شديدة الحراسة موجودة في كل العالم

ترشيحاتنا

لماذا حرمت دار الإفتاء خاصية Nearby في التيليجرام؟

ليفربول ضد كريستال بالاس.. محمد صلاح يسجل السادس والسابع ويرفض الاحتفال

لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ؟ 4 أسباب لا يعرفها الكثير

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

المفوضية الأوروبية: لغة قرار البرلمان الأوروبي عن مصر سيئة

الطفولة والأمومة: واقعة بسنت ومحمد غير مقبولة وأحيلت للنيابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»