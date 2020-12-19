أيمن نصري يتساءل: لماذا يتجاهل البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم ويترصد مصر!.. فيديو

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في جنيف ، إن تقارير البرلمان الأوروبي عن ملف حقوق الإنسان في مصر مسيسة.





وأضاف أيمن نصري في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك منظمات محلية قادرة على الحديث عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر.





وتابع أيمن نصري: "سوف نشهد حالة من الترصد السياسي ضد الدولة المصرية في الفترة المقبلة وخاصة في ملف حقوق الإنسان".





وأكمل أيمن نصري: "كل دول العالم بها تجاوزات وانتهاكات كثيرة، ولماذا لم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذه الانتهاكات".





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يستطيع الإخوان او اي جهة اخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5 مليون عراقي ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الامر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر ثابتة وتواجه الإرهاب على اراضيها، وتساءل موسى قائلا: "لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في أوروبا".