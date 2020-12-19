اداني فرصة كبيرة وأنا عيِّلة في ثانوي.. هبة مجدي توجه رسالة لـ محمد صبحي

وجهت الفنانة هبة مجدي، رسالة للفنان محمد صبحي بعد تكريمها وحصولها على درع منه.





نشرت هبة مجدي، صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" وعلقت قائلة: "بمناسبة مرور ٥٠ سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي".





وتابعت قائلة: "ليا الحظ و الشرف اني قابلته و اشتغلت معاه و اداني فرصة كبيرة و انا عيلة في اولي ثانوي و اتعلمت منه و اداني ثقة كبيرة .. تكريم حضرتك ليا شرف و وسام كبير قوي مش قادرة اوصفه ..شكرًا استاذ صبحي".





وحصلت الفنانة هبة مجدي، على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب .





ونشرت هبة مجدي صور لها اثناء تكريمها بالمهرجان وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت عليها قائلة: "حفل جوائز مهرجان نجم العرب و الجائزة عن دور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية ".





وتابعت "تكريم هيفضل عزيز علي قلبي جدًا لان اللي بيسلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال عبد الحميد و كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه و انا عندي ١٣ سنة “.