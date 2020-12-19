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فن

اداني فرصة كبيرة وأنا عيِّلة في ثانوي.. هبة مجدي توجه رسالة لـ محمد صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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آيه عاطف
وجهت الفنانة هبة مجدي، رسالة للفنان محمد صبحي بعد تكريمها وحصولها على درع  منه.

نشرت هبة مجدي، صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" وعلقت قائلة: "بمناسبة مرور ٥٠ سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي".

وتابعت قائلة: "ليا الحظ و الشرف اني قابلته و اشتغلت معاه و اداني فرصة كبيرة و انا عيلة في اولي ثانوي و اتعلمت منه و اداني ثقة كبيرة .. تكريم حضرتك ليا شرف و وسام كبير قوي مش قادرة اوصفه ..شكرًا استاذ صبحي".

وحصلت الفنانة هبة مجدي، على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب .

ونشرت هبة مجدي صور لها اثناء تكريمها بالمهرجان وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت عليها قائلة: "حفل جوائز مهرجان نجم العرب و الجائزة عن دور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية ".

وتابعت "تكريم هيفضل عزيز علي قلبي جدًا لان اللي بيسلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال عبد الحميد و كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه و انا عندي ١٣ سنة “.
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