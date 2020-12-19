«التنسيقية» عن تقرير البرلمان الأوروبي: اجتزاء الحقائق وتجاهل الإيجابيات

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير البرلمان الأوروبي يضم معلومات مغلوطة، ومجتزئة، وصادر لأسباب سياسية، كأوراق ضغط.
وأوضحت "عبد الاله"، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن مصر ملتزمة بعدم التدخل فى شئون الدول، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذا على جميع الدول الالتزام به.
واستنكرت المتحدث باسم التنسيقية، اجتزاء الحقائق، وعدم التطرق للإيجابيات التى تفعلها الدولة المصرية فى جميع المجالات.
وثمَّنت شيماء عبد الإله، رد البرلمان المصري ومجلس الشيوخ والبرلمان العربي، على تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكدة رفضها لما صدر عنه.