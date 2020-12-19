«التنسيقية» عن تقرير البرلمان الأوروبي: اجتزاء الحقائق وتجاهل الإيجابيات

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير البرلمان الأوروبي يضم معلومات مغلوطة، ومجتزئة، وصادر لأسباب سياسية ، كأوراق ضغط.





وأوضحت "عبد الاله" ، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن مصر ملتزمة بعدم التدخل فى شئون الدول، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لذا على جميع الدول الالتزام به.





واستنكرت المتحدث باسم التنسيقية، اجتزاء الحقائق، وعدم التطرق للإيجابيات التى تفعلها الدولة المصرية فى جميع المجالات.



