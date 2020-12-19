زوجة محمد عفيفى مطر.. جنايات شبين الكوم تصدر حكمها ضد قاتل الأديبة نفيسة قنديل غدا

تصدر الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، صباح غد الأحد 20 ديسمبر ، حكمها ضد السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة والأديبة نفسية قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، بعد أن أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية.





تعود أحداث القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى فجر التاسع عشر من مارس 2019 حينما اقتحم المتهم، 32 عاما، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا "شهيدة الغدر" نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب المجاورة لسكن المتهم، مسلحًا بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها داخلها، بحسب قرار الإحالة.





وبتكثيف البحث والتحرى واستجواب المشتبه بهم، تم ضبط المتهم بعد 5 أيام من الواقعة؛ واعترف بجريمته تفصيليًا ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على، وأقر باستخدام أداتين "حديدة" و"مفك"؛ واقتحام منزل الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر وقتل زوجته وسرقة مبلغ مالي.





وخلال المحاكمة طلب المحام بالنقض صبحى مبارك هلال من المحكمة توقيع أقصى عقوبة واردة بالمواد ٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٤ فقرة ٢ عقوبات والمادة ٣١٧ عقوبات، فاستجابت هيئة المحكمة وأحالت أوراقه القضية إلى المفتى لإبداء الرأي الشرعي فى الحكم بإعدام المتهم بعد إعترافه.



