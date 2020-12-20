اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى التوظيفي ببورسعيد

يفتتح اليوم الأحد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد فى إطار مشاركة جامعة بورسعيد احتفالات المحافظة هذا العام . أركانالأولإطار

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد استقبل صباح أمس الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة فى زيارة رسمية لمدة يومين.





بدأت الزيارة بالاستقبال بديوان عام المحافظة، أعقبها التوجه إلى المركز الثقافي ببورسعيد، لعقد مؤتمر فى العاشرة صباحً العقد مؤتمر مع أصحاب الحرف

يأتى الملتقى التوظيفى تحت إشراف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب والخريجين، وذلك لتوفير فرص عمل بمعظم التخصصات "مهندسين - كيميائيين - محاسبين - وظائف إدارية " ومهندسين بترول ومعلمين بمختلف التخصصات والوظائف الإدارية فضلًا عن العديد من الوظائف وفرص للعمل

للشباب ببورسعيد.





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وأكد الدكتور جلال سالم ان الملتقى يتم تنظيمه بحضور ممثلى الشركات والمؤسسات التى تنظم العديد من المحاضرات بهدف تأهيل الشباب لمواكبة عالم ريادة الأعمال وسوق العمل ويناقش الملتقى العديد من المحاور التى تهم الشباب بوجه عام والطلاب وخريجى الجامعة بوجه خاص.









وأوضح سالم أنه سيعقد مؤتمر شبابي بمسرح المركز الثقافي يتحدث خلاله ممثلو الشركات الرائدة ونماذج شبابية ناجحة، بالإضافة إلى محاضرات لتأهيل الشباب للدخول في عالم ريادة الأعمال والعمل علي تطوير قدراتهم

الذاتية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ومناقشة العديد من المحاور التي تهم شباب بورسعيد بشكل عام وطلاب وخريجي الجامعة بشكل خاص إلي جانب إقامة احتفالية كبيرة بمناسبة عيد بورسعيد القومي.

تبدأ فاعليات ملتقى التوظيف الاول لجامعة بورسعيد يوم الأحد القادم 20 /12 /2020 بجلسة مفتوحة بعنوان ( اسال ادارة الجامعة والعديد من الجلسات للسادة المتخصصين في ريادة الأعمال ووظائف المستقبل وتوظيف المهارات والسمات الشخصية القيادية وكيفية التأهيل لسوق العمل لاستيعاب الشباب





هذا وتفتتح فاعليات الملتقى التوظيف بجلسة بعنوان "القدرة علي توظيف المهارات والسمات الشخصية القيادية" للأستاذ الدكتور خالد حبيب أستاذ الإدارة واستشاري التخطيط الاستراتيجي يليها جلسة بعنوان "ريادة الأعمال ووظائف المستقبل" للدكتورة هبه يوسف مدير وحدة ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة بكلية الهندسة بالجامعة، يعقب ذلك كلمة لممثلي بعض الشركات المشاركة في الملتقى ومنها (شركة كابسي، شركة الضفائر الكهربية يليها جلسة بعنوان "تأهيل سوق العمل لاستيعاب الشباب" تقدمها دكتورة مروة العبيدي مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بالجامعة وتعقد جلسة مفتوحة بعنوان: "اسأل إدارة الجامعة" بحضور الأستاذ الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس الجامعة ونواب الجامعة الاستاذة الدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من أجل الرد علي أسئلة الشباب وتقديم كافة التوجيهات والإرشادات اللازمة لهم ويختتم الملتقى بإقامة احتفالية لجامعة بورسعيد يقدمها كورال كلية التربية النوعية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي .