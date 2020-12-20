ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

النوبة القلبية هي حدث يهدّد الحياة وينتج عنه اضطراب في تدفق الدم إلى القلب يمكن أن تساعد معرفة الأعراض الخاصة بالنساء في النوبة القلبية على العناية الطبية في وقت أقرب، مما قد ينقذ حياته.
النساء أقل عُرضة للنجاة من النوبة القلبية الأولى من الرجال، قد يكون هذا بسبب اختلاف الأعراض بين الجنسين، النساء أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية "صامتة" أو ظهور أعراض غير عادية.
أيضًا ، تخلق البيولوجيا الأنثوية عوامل خطر فريدة للنوبات القلبية ، حيث أن بعض الأمراض التي تزيد من خطر الإصابة ، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، غير موجودة في بيولوجيا الذكور.
أعراض النوبة القلبية عند النساء
تشير دراسة نُشرت في عام 2003 على 515 امرأة تعرضن لأزمة قلبية ، إلى أن 80 بالمائة من النساء عانين من عرض واحد على الأقل قبل 4 أسابيع على الأقل من النوبة القلبية.
قد تكون الأعراض مستمرة أو تأتي وتذهب ، وقد تؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم.
من الضروري للمرأة التي تعاني من أي من هذه الأعراض أن تطلب المساعدة على الفور ، لأن النوبات القلبية يمكن أن تكون قاتلة ، بغض النظر عما إذا كانت الأعراض خفيفة أو شديدة.
ثمانية من أعراض النوبة القلبية المحتملة هي:
يمكن وصفه بأنه:
حوالي 29.7 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع في دراسة عام 2003 عانين من ألم في الصدر في الأسابيع التي سبقت الهجوم. كما أصيب 57 في المائة بألم في الصدر أثناء النوبة القلبية.
حتى الأنشطة البسيطة التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإرهاق.
قد يكون هذا الضعف أو الاهتزاز مصحوبًا بما يلي:
قد تشعر بعض النساء بضيق في التنفس عند الاستلقاء ، مع تخفيف الأعراض عند الجلوس في وضع مستقيم.
يمكن أن يكون الشعور بالبرد والبرد مؤشرًا على مشاكل في القلب.
تشمل المناطق التي يمكن أن تتأثر:
قد تشمل هذه الاضطرابات:
يمكن أن تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية محتملة ما يلي:
مصدر المعلومات موقع mediacl news today.