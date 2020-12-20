ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

النوبة القلبية هي حدث يهدّد الحياة وينتج عنه اضطراب في تدفق الدم إلى القلب يمكن أن تساعد معرفة الأعراض الخاصة بالنساء في النوبة القلبية على العناية الطبية في وقت أقرب، مما قد ينقذ حياته.

النساء أقل عُرضة للنجاة من النوبة القلبية الأولى من الرجال، قد يكون هذا بسبب اختلاف الأعراض بين الجنسين، النساء أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية "صامتة" أو ظهور أعراض غير عادية.

أيضًا ، تخلق البيولوجيا الأنثوية عوامل خطر فريدة للنوبات القلبية ، حيث أن بعض الأمراض التي تزيد من خطر الإصابة ، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، غير موجودة في بيولوجيا الذكور.

أعراض النوبة القلبية عند النساء

ألم الصدر هو أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا.

يتوقع الكثير من الناس حدوث نوبة قلبية فجأة. لكن تشير الأبحاث إلى أن النساء يعانين من الأعراض لعدة أسابيع قبل الإصابة بنوبة قلبية.

تشير دراسة نُشرت في عام 2003 على 515 امرأة تعرضن لأزمة قلبية ، إلى أن 80 بالمائة من النساء عانين من عرض واحد على الأقل قبل 4 أسابيع على الأقل من النوبة القلبية.

قد تكون الأعراض مستمرة أو تأتي وتذهب ، وقد تؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم.

من الضروري للمرأة التي تعاني من أي من هذه الأعراض أن تطلب المساعدة على الفور ، لأن النوبات القلبية يمكن أن تكون قاتلة ، بغض النظر عما إذا كانت الأعراض خفيفة أو شديدة.

ثمانية من أعراض النوبة القلبية المحتملة هي:

1. ألم في الصدر

أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا لدى كل من الذكور والإناث هو ألم الصدر أو الانزعاج.

يمكن وصفه بأنه:

ضيق

الضغط

عصر

وجع

ومع ذلك ، يمكن للمرأة أن تعاني من نوبة قلبية دون الشعور بأي ألم في الصدر.

حوالي 29.7 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع في دراسة عام 2003 عانين من ألم في الصدر في الأسابيع التي سبقت الهجوم. كما أصيب 57 في المائة بألم في الصدر أثناء النوبة القلبية.

2. التعب الشديد أو غير المعتاد

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن إرهاق غير عادي في الأسابيع التي سبقت النوبة القلبية. كما يحدث التعب قبل وقوع الحدث مباشرة.

حتى الأنشطة البسيطة التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

3. الضعف

الشعور بالضعف أو الارتعاش هو عرض حاد شائع لنوبة قلبية عند الأنثى.

قد يكون هذا الضعف أو الاهتزاز مصحوبًا بما يلي:

القلق

دوخة

إغماء

الشعور بالدوار

4. ضيق في التنفس

قد يشير ضيق التنفس أو التنفس الثقيل بدون مجهود ، خاصة عندما يكون مصحوبًا بتعب أو ألم في الصدر ، إلى مشاكل في القلب.

قد تشعر بعض النساء بضيق في التنفس عند الاستلقاء ، مع تخفيف الأعراض عند الجلوس في وضع مستقيم.

5. التعرق

التعرق المفرط بدون سبب طبيعي هو عرض آخر من أعراض النوبات القلبية الشائعة لدى النساء.

يمكن أن يكون الشعور بالبرد والبرد مؤشرًا على مشاكل في القلب.

6. آلام الجزء العلوي من الجسم

عادة ما يكون هذا غير محدد ولا يمكن أن يعزى إلى عضلة أو مفصل معين في الجزء العلوي من الجسم.

تشمل المناطق التي يمكن أن تتأثر:

رقبه

الفك

أعلى الظهر أو أي ذراع

يمكن أن يبدأ الألم في منطقة واحدة وينتشر تدريجيًا إلى مناطق أخرى ، أو قد يحدث فجأة.

7. اضطرابات النوم

قد تكون صعوبة النوم والاستيقاظ غير المعتاد من المشكلات التي تسبق الإصابة بنوبة قلبية.

ما يقرب من نصف النساء في دراسة عام 2003 أبلغن عن مشاكل في النوم في الأسابيع التي سبقت تعرضهن لأزمة قلبية.

قد تشمل هذه الاضطرابات:

صعوبة في النوم

استيقاظ غير عادي طوال الليل

الشعور بالتعب بالرغم من الحصول على قسط كاف من النوم

8. مشاكل في المعدة

قد تشعر بعض النساء بألم أو ضغط في المعدة قبل الإصابة بنوبة قلبية.

يمكن أن تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية محتملة ما يلي:

عسر الهضم

غثيان

التقيؤ

نوبة قلبية بعد انقطاع الطمث

يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث .