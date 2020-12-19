هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد..فيديو

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن محمد منير ليس فنانا كبيرا له بصمة فنية كبيرة فى العالم العربى فحسب، ولكنه صديق عزيز وشخصي، ولا أنسى مواقفه معايا، وهو شخص جدع و"ابن بلد"، وأتمنى أن يكون بصحة جيدة.





وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع علي قناه القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن فى بداية ترشحي للنقابة كان منير من أوائل الفنانين الذين دعموني، بالإضافة إلى محمد الحلو، ودائما يلبى لى أى طلب خاص بالنقابة، وصداقتى به منذ زمن طويل، وشعرت بأنه مهتم بالنقابة، ومهتم بتواجدي على مقعد النقيب، وهى مسئولية كبيرة، كنت بحاجة لدعم الفنانين الكبار، وهو دائما يقول ذلك حفاظا على الشكل العام وقيمة مصر وتاريخها الفني.







