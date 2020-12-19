ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد..فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:50 م
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن محمد منير ليس فنانا كبيرا له بصمة فنية كبيرة فى العالم العربى فحسب، ولكنه صديق عزيز وشخصي، ولا أنسى مواقفه معايا، وهو شخص جدع و"ابن بلد"، وأتمنى أن يكون بصحة جيدة.

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع علي قناه القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن فى بداية ترشحي للنقابة كان منير من أوائل الفنانين الذين دعموني، بالإضافة إلى محمد الحلو، ودائما يلبى لى أى طلب خاص بالنقابة، وصداقتى به منذ زمن طويل، وشعرت بأنه مهتم بالنقابة، ومهتم بتواجدي على مقعد النقيب، وهى مسئولية كبيرة، كنت بحاجة لدعم الفنانين الكبار، وهو دائما يقول ذلك حفاظا على الشكل العام وقيمة مصر وتاريخها الفني.


وأوضح هاني شاكر، أن الفنان محمد منير بصحة جيدة وتواصلت معه بشكل شخصي، وهو في فترة استجمام، وتعرض لوعكة نتيجة جهد بذله أثناء تسجيل ألبومه الجديد، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق، وأتمنى ألا يستعجل على العودة، حتى يعود لنا بألف سلامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني شاكر: حبس حمو بيكا دليل على مكانة وهيبة نقابة الموسيقيين

من داخل نقابة المهن الموسيقية.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر| فيديو

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

فضحتونا.. ماجد سامي يشن هجوماً عنيفاً على عمرو الجنايني

ظاهرة غريبة.. نادٍ مصري يعرض لاعبا للبيع أون لاين

الفيروس سينتهى قريبا.. مها طلعت: سأتلقى لقاح كورونا أنا وأفراد عائلتي .. فيديو

هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد..فيديو

المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في قضية سمية الخشاب

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»