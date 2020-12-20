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تعليم

عميد طب حلوان: انطلاق امتحانات الفصل الأول اليوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن الكلية تبدأ اليوم امتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020 /2021 لطلاب الفرقة الأولى والثانية امتحان الموديول الأول، موضحا أن كلية الطب بجامعة حلوان تسير وفق نظام المجموعات الدراسية، وليس نظام الميد ترم أول. 

وأكد "مهدى"، ان الامتحانات سوف تقام لمدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن طب حلوان كنت أول كلية تتطبق نظام المجموعات الدراسية التكاملية، وأن الكلية كان لها الريادة فى تطبيق هذا النظام منذ السنة الأولى لافتتاح الكلية عام 2016 /2017 وأن هذا النظام تحول إلى نظام اجبارى على كل كليات الطب في الجامعة المصرية. 

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 واضاف مهدى أن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدات تماما لإقامة إمتحانات هذا العام مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية.

وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، بأنه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى . 


وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.
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