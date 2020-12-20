عميد طب حلوان: انطلاق امتحانات الفصل الأول اليوم







واضاف مهدى أن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدات تماما لإقامة إمتحانات هذا العام مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية. اقرأ ايضا : بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء واضاف مهدى أن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدات تماما لإقامة إمتحانات هذا العام مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية.





وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، بأنه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى .





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وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.

وأكد "مهدى"، ان الامتحانات سوف تقام لمدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن طب حلوان كنت أول كلية تتطبق نظام المجموعات الدراسية التكاملية، وأن الكلية كان لها الريادة فى تطبيق هذا النظام منذ السنة الأولى لافتتاح الكلية عام 2016 /2017 وأن هذا النظام تحول إلى نظام اجبارى على كل كليات الطب في الجامعة المصرية.