كلب ضال يعقر عاملا في منطقة حساسة أثناء لهوه مع أصدقائه بالسنبلاوين

اليوم السبت، أثناء لهوه مع أصدقائه في الشارع ، بمنطقة عزبة صقر ، بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية . عقر كلب ضال في الدقهلية، منطقة حساسه من جسد عامل في ورشة حدادة،



وتلقى اللواء رافت الفقى، مدير امن الدقهلية، اخطارا ، من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره لمأمور مركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفي السنبلاوين المركزي ، بوصول المدعو «محمد ا. م.، 14 عاما عامل بورشة حدادة، ومقيم منطقة، عزبة صقر، بندر السنبلاوين» مصابا بجرح قطعي أسفل الخصية ، إدعاء عقر كلب ضال.





وقرر المستشفي ، بعد عمل الإسعافات الطبية اللازمة ، تحويله إلى مستشفى الحميات بالمنصورة ، لاستكمال العلاج اللازم .



وبانتقال ضباط المركز لمكان الواقعة، وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء لهوه مع أصدقائه بالشارع أمام محل إقامته عقره كلب ضال ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



وبسؤال والدته وتدعى أميرة ع. ع.ـ 37 عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان أكدت انه أثناء لهو نجلها في الشارع عقره كلب ضال، فنقلته علي الفور إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



وحرر عن ذلك المحضر رقم 11821 لسنة 2020 إداري مركز السنبلاوين ، وجار العرض على النيابة العامة .





كما تم إبلاغ مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الكلب الضال.