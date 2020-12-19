هبة مجدي توجه رسالة لمحمد الشرنوبي بعد إعلان إصابته بكورونا

حرصت الفنانة هبة مجدي، على تقديم الدعم للفنان محمد الشرنوبي، بعد تأكيده اليوم إصابته بفيروس كورونا، متمنية له الشفاء.



ووجهت هبة رسالة له، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، "‏‎الف سلامه عليك يا محمد".

وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

وينتظر الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.



والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى، انضم لفريق عمل وأبطال فيلم "جارة القمر" مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.



الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.



