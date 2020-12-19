أحمد مجاهد: عدم إجراء انتخابات الجبلاية في موعدها يهدد الكرة المصرية.. فيديو

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه ليس رئيسا لاتحاد الكرة، ولكن مجرد رئيس لجنة، حسب توصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومهمتها الإدارة حتى الانتخابات،





وأضاف أشكر عمرو الجناينى على الجهد الذى بذله الموسم الماضي، والفترة القادمة ستكون صعبة، فالتكليف ينتهى في 31 يناير، ومتهمتنا تسيير الأعمال اليومية، والشيء الثاني هو إجراء الانتخابات وتسليم الاتحاد لمجلس إدارة منتخب، وسيكون وهناك وفدا من الفيفا.





وأكد أحمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، أن مجلس الإدارة السابق، تنتهى مدته بعد 4 سنوات، أو بعد انتهاء اللجنة الأولمبية، وبالفعل المدة انتهت ولا نحتاج لننتظر حتى انتهاء البطولة الأولمبية، فعدم الاجراء الانتخابات يهدد الكرة المصرية.





وأوضح احمد مجاهد ، أن هناك تقرير نجهزه للعرض على الحكومة المصرية، بعد قرار عدم إجراء جمعيات عمومية بسبب "كورونا"، فمصر دولة عريقة، لا يمكن ألا يكون هناك مجلس إتحاد كرة، وسنعرض الأمر على وزير الشباب ومجلس الوزراء، وسنشرح كل شيء للحكومة، وسيكون هناك تنسيق للخروج بالشكل اللائق للدولة المصرية، والمرضى للجميع.





وتابع مجاهد : ليس من حقنا الترشح للانتخابات المقبلة، لأننا ندير اتحاد الكرة حاليا، والمشهد لم يكن يسمح بالاعتذار، فهانى أبو ريدة كان له دور في اختيار اللجنة الثلاثية، ولكن الفيفا أيضا يعرفوننا جيدا، وحاولوا الدفع بكارت مهم لحل الأزمة، وأتمنى أن ننجح فى الإدارة، لأنه كان هناك تفكير في الاستعانة بلجنة غير مصرية، وهذا غير مقبول.





واستطرد مجاهد، منتخب الشباب، سيعود خلال ساعات قليلة لمصر، وسيتوجهوا لفندق العزل، وستجرى المسحات للجميع، ومن سيثبت سلبية عينته سيعود لمنزله، أما الإيجابي سيظل في فندق العزل تحت رعاية طبية، وشكلنا لجنة تحقيق، ويفصلوا فيما حدث من أخطاء وتقصير، والنتيجة ستعلن بوضوح وشفافية، ولكن لا نريد تصدير نظرية المؤامرة للجمهور، ولن نجور على حق أحد.