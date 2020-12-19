إهدار مال عام .. فرج عامر يفتح النار على المتسببين في انسحاب منتخب الشباب

قال فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة، إن إصابة ١٦ لاعبا من منتخب الشباب بفيروس كورونا يعتبر خللا إداريا كبيرا ويجب محاسبة المسؤولين عنه والتحقيق فى هذا الأمر.

واوضح "فرج عامر" لـ"صدى البلد"، أن سبب إصابة لاعبي منتخب الشباب التى ضربت صفوف منتخب الشباب خرجت من مصر لكون جميع المنتخبات الخمسة بدورة شمال إفريقيا تجمعوا فى فندق واحد فى تونس ولم تظهر حالات كورونا سوى بين منتخب شباب الفراعنة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك إهدار مال عام فى هذه الواقعة ويجب محاسبة المسؤولين عنها وفتح ملف منتخب الشباب والتحقيق فيه، متابعا: "يجب اتخاذ اجراءات رادعة لـ ضياع جيل كامل".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.





وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.





وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:





حسين حلمي، المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية، والدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية، والدكتور علاء عبد العزيز، عن الناحية الفنية، والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.