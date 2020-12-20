حبس تاجر سرق أحجار كريمة قيمتها 600 ألف جنيه

قررت جهات التحقيقات، حبس تاجر 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحجار كريمة من مخزن جاره بالجمالية؛ حيث قدرت المسروقات بـ٦٠٠ ألف جنيه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقة ونشاط المتهم.





و لعب الشيطان برأس تاجر وقام بسرقة أحجار كريمة من مخزن جاره بالجمالية؛ حيث قدرت المسروقات بـ٦٠٠ ألف جنيه، تم ضبط المتهم واعاده المسروقات ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ لقسم شرطة الجمالية من صاحب محل أحجار كريمة ومقيم الجمالية قرر اكتشافه سرقة محتوى مخزنة ومقتنيات ثمينة.





وتبين أن المسروقات عبارة عن 18 عصا مطعمة بالأحجار الكريمة و 15 كيلو من احجار الفيروز و 15 كيلو احجار فيروز خام و 14 كيلو احجار لأزورد و 5 كيلو عقيق 500 جرام ياقوت و250 جرام صدف و3 قطع معدنية قديمة منسوبة لدولة اليمن ومجموعة من التماثيل ، وتقدر قيمه المسروقات بـ600 ألف جنيه.





وبتفريغ الكاميرات أمكن التوصل للفاعل وهو تاجر أحجار كريمة ومقيم الجمالية ، وقام بالسرقة أثناء ملاحظته ان مخزن المجنى علية مفتوح بصفة دائمة .



