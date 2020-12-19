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أحمد موسى يكشف موعد إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال أسبوعين من الآن، سيكون لدينا قرابة الـ نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين، سيتم البدء في إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وهناك لجان معنية لتحديد أولوية الحصول على لقاح كورونا،والأولوية الأولى مستشفيات العزل والأطقم الطبية وكبار السن ومرضى الأورام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  في الاغلب سيتم تلقى لقاح كورونا في الوحدات الصحية".

وفي سياق متصل قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح كورونا "سينوفارم"، مشيرا إلى الموقع سيكون متاحًا للتسجيل قريبًا.

وأضاف "حسني"، أن الفئات ذات الأولوية ستدخل لتسجل على الموقع لحجز اللقاح، وسيتم التواصل معهم بتحديد الزمان والمكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين على الحركة؛ فسيتم إيصاله لهم في المنازل، وبحلول الربع الأول من العام المقبل سيكون غالبية الفئات ذات الأولوية حصلت على اللقاح.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الموقع الإلكتروني الجديد يحمل اسم "Eg covac"، وتمت صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة، مضيفا أن الموقع الجديد يتضمن تفاصيلا عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة.
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