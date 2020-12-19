رونالدو يتوهج .. يوفينتوس يتقدم بهدفين على بارما بالدوري الإيطالي

نجح فريق يوفينتوس في التقدم بهدفين للا شئ أمام بارما ، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز .
وجاءت الأهداف حتى الآن ، عن طريق كولوسفيسكي في الدقيقة 18 ثم جاء الهدف الثاني لفريق يوفينتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول .
وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي :.
حراسة المرمى : بوفون
خط الدفاع : دي ليخت - بونوتشي - دانيلو - اليكس ساندرو
خط الوسط : ماكييني - رامسي - بينتانكور - كولوسفيسكي
خط الهجوم : رونالدو - موراتا
ويحتل فريق يوفينتوس المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق بارما المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .