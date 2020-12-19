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رياضة

رونالدو يتوهج .. يوفينتوس يتقدم بهدفين على بارما بالدوري الإيطالي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:17 م
رونالدو
رونالدو
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مجدي سلامة
نجح فريق يوفينتوس في التقدم بهدفين للا شئ أمام بارما ، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا  في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز .

وجاءت الأهداف حتى الآن ، عن طريق كولوسفيسكي في الدقيقة 18 ثم جاء الهدف الثاني لفريق يوفينتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول .

وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي :.

حراسة المرمى : بوفون 

خط الدفاع : دي ليخت - بونوتشي - دانيلو - اليكس ساندرو 

خط الوسط : ماكييني - رامسي - بينتانكور - كولوسفيسكي 

خط الهجوم : رونالدو - موراتا 

ويحتل فريق يوفينتوس المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق بارما المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .
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