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أخبار العالم

المدفعية التركية تقصف ريف محافظة الرقة السورية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:25 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية منطقة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة سانا، أن الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا خلال الساعات الماضية بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرقي مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها خلال الفترة الماضية على منطقة عين عيسى أدى إلى تهجير مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتهم على المدنيين بريف الرقة واستهداف البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة بالمدفعية وتنفيذ المزيد من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرتهم في إطار مخططات النظام التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم.
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