محمد صبحي يكشف موعد بدء مشروع «سنوحي».. ويؤكد: وِرَش السيناريو ورطة كبيرة

قال النجم الكبير محمد صبحى، كنت أتمنى أن أضرب مثلاً صغيرًا، أنه ليس هناك فنان يصنع مسيرته وحده، سواء كان ممثلاً أو مخرجًا أو مؤلفًا، ولكنهم مجتمعون يصنعون مسيرة، وحينما فكرت فى رحلة الـ 50 عامًا، ففكرت فى تكريم من عملوا معى فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة.





وأضاف "صبحى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، كان هناك ترتيب معين فى الاحتفالية، ففكرت فى تكريم زوجتى أول اسم، لأنها دفعتنى لصنع هذه المسيرة.





وتابع، أقل حقبة زمنية عشناها كان بها 60 منتجًا، والدولة كانت تأخذ ضرائب، فكان الفن على مدار 50 سنة، يعتمد على الأدباء والمفكرين، وحينما ابتعد الفن عن الأدباء والمفكرين أصبحنا "بنشتغل فى الهوا"، ولكن من حق الفنانين أو يكون لهم شركة، بأموالهم، واخترت لها اسم "سنوحى"، لأنه رمز الوطنية والثقافة، وكنت طرحت هذه الفكرة فى عصر الظلام عام 2012؛ لأنه كان هناك توجيه للفن، بسبب المتطرفين.





وأوضح أن هذه الشركة ستنتج أفلامًا ومسرحيات ومسلسلات كل عام، سيعمل بها كل العمال والفنيين، لعودة الريادة المصرية، كما أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لها حدود في إمكانيات حركتها، فميزانية وزارة الثقافة 94% منها مرتبات فقط، فكيف نصنع بباقى الميزانية ثقافة للشعب، ولذلك؛ نريد مساعدة الدولة، ونريد أن ندعم الثقافة، لأنها المعنية ببناء الإنسان، وهى لا تقل عن التعليم.



