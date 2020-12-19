اتنفس من خرم إبرة.. أحمد موسى يروي كواليس معاناة مدير تحرير الاهرام مع كورونا

روى الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رحلة أحمد فرغلي مدير تحرير الأهرام بعد إصابته بـ فيروس كورونا.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحمد فرغلي كتب بوست بعد تعافيه قال فيه « في اوقات سابقة كنت اقول لمن حولي العلاج والدواء والمستشفيات والاطباء يخففون الآلام ويجب ان نتلقى العلاج لنرحم انفسنا من التعب ولكن هذه المعادلة تختلف كثيرا مع كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" فرغلي اكمل قائلا «لقد تجاوزت مرحلة صعبة وقاتلة بسبب فيروس كورونا المجنون وبفضل الله خرجت من المستشفى بعد صراع رهيب ومناورات علاجية مع فيروس ملعون ليس له معالم واضحة ولا اعراض محددة ويتغيير في كل الحالات ففي لحظة تشعر بالتحسن وفي لحظات سريعة يأتي الانهيار مضاعف".





وتابع احمد فرغلي « كل ما اتذكره أنني كنت أتنفس من خرم إبرة لاكثر من اسبوع وان ضلوعي كانت تستغيث من شدة الألم والكحة وكل خلايا جسدى كانت تطلب الرحمة من المعاناة ".





واضاف أحمد فرغلي « كميات رهيبة من الادوية وهبوط في نسبة الأكسجين والامل الشديد والوقوف على حافة الموت باختصار شديد هذا الفيروس وفي لحظة فاصلة يضعك أمام الله وحدك بكل حياتك وانت الإنسان الضعيف»".



