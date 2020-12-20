حبس طبيبة "مزيفة" لبيعها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص

قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير بذلك.





كما امرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .





وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.





وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .



