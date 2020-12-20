ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس طبيبة "مزيفة" لبيعها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير بذلك.

كما امرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.

وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائى (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و ١٢ جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، واعترفت بما نسب اليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس شخص لاتهامه بحيازة 12 ألف قرص أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيا

حبس صاحب محل لحيازته 217 ألف عبوة سجائر مجهولة بحدائق القبة

حبس صاحب شركة لحيازته 18 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

هيئة الدواء: ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة وغير مسجلة بعدد من الصيدليات

ضبط مركز تخسيس وعلاج طبيعي بدون ترخيص في القاهرة

تروج عبر "الفيس بوك".. ضبط عقاقير طبية وأدوية تخسيس مجهولة المصدر بالقاهرة

ترشيحاتنا

متجوز بنتنا ومخلف منها.. محمود حميدة يروي موقفا طريفا من زملائه بحفل خطوبته

محمد الباز يعتذر لـ الشيخ محمود الشحات ووالده .. فيديو

هبوط أرضي بشرق شبرا الخيمة.. والحي يكشف السبب.. شاهد

بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير

هاني شاكر يقبل اعتذار حمو بيكا في تجاوزه بالقول واقتحام نقابة الموسيقيين

أخبار الفن.. اعتذار حمو بيكا.. إصابة محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى وديمة بياعة بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

5 وصفات طبيعية دون جراحة لتفتيت حصوات الكلى