أمريكية تقتل ابنتها بالرصاص و تنتحر بعد يومين من تقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد

قتلت أم ابنتها بالرصاص وانتحرت بعد يومين من تهانيها لأصدقائها بعام جديد سعيد قائلة "أتمنى لكم جميعًا أن تجدوا السلام" وذلك عبر صفحتها بالفيس بوك.

عثرت شرطة ولاية تكساس الأمريكية على تشيلسي دود البالغة من العمر 43 عامًا وابنها ترايس دود ، 10 أعوام ، ميتين في مكان الحادث.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم نقل ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا إلى المستشفى بإصابات خطيرة بعد أن وجدتها الشرطة واعية وتتنفس في منزلها.

قالت الشرطة ، اليوم الخميس ، إنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها في منزل في إحدى ضواحي تكساس في ضاحية سان أنطونيو في نيو براونفيلس.

كتب الام المنتحرة يوم الثلاثاء عبر الفيسبوك: "أتمنى لكم جميعًا أن تجدوا السلام في العام الجديد! عيد ميلاد مجيد من عائلة دودز!"

كما تم نشر صورة لابنها وابنتها وهما يرتديان ملابس عيد الميلاد المميزة.