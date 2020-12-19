18 إصابة بـ كورونا.. اتحاد الكرة يكشف مصير لاعبي منتخب الشباب بعد العودة من تونس

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، إن المسؤوليات كبيرة، وربنا يكفينا شرها ويقوينا عليها".





وكشف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": أن أهم الملفات المطروحة في الفترة القادمة تأتي في سياق إستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة الخماسية لأن القرار نص على استبدال الاسماء قائلاً: "أوجه الشكر للجنة السابقة وعمرو الجنايني لأنهم قاموا بجهد خلال الفترة الماضية فقرار الاتحاد الدولي عبارة عن استبدال أسماء".





وأوضح أن أهم ملف أمام لجنته خلال الفترة الحالية هو ملف أزمة منتخب الشباب في تونس قائلاً: "ده الملف إلى يمثل بدياتنا لاننا جينا في ذروة أزمته و قبل قرار تكليفي ومن ثم بدانا التواصل سريعًا ومتابعه الملف في تونس وخلال فترة وجيزة ستصل طائرة المنخب المصري لارض الوطن وسيتم عزلهم في الفندق لاجراء المسحات الطبية لكافة أعضاء البعثة لتلقي العلاج المناسب والرعاية الصحية على الوجه الامثل".









وأكمل: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث منتخب الشباب لبحث كافة الملابسات والتحقيق فيها وستعلن بالكامل للراي العام ولو فيه اي تقصير سيلعلن على الراي العام دون مواربة وفي ذات الوقت إستكمال البحث في أية حقوق للاتحاد المصري وسوف نسير إلى نهاية الطريق ".

وقال لمجاهد: " دون نظرية المؤامرة مافيش حد أقوى مننا برة ولو لينا حقوق مش هتنازل عنها ولو ملناش مش هنجور على حد".



