18 إصابة بـ كورونا.. اتحاد الكرة يكشف مصير لاعبي منتخب الشباب بعد العودة من تونس

قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، إن المسؤوليات كبيرة، وربنا يكفينا شرها ويقوينا عليها".
وكشف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": أن أهم الملفات المطروحة في الفترة القادمة تأتي في سياق إستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة الخماسية لأن القرار نص على استبدال الاسماء قائلاً: "أوجه الشكر للجنة السابقة وعمرو الجنايني لأنهم قاموا بجهد خلال الفترة الماضية فقرار الاتحاد الدولي عبارة عن استبدال أسماء".
وأوضح أن أهم ملف أمام لجنته خلال الفترة الحالية هو ملف أزمة منتخب الشباب في تونس قائلاً: "ده الملف إلى يمثل بدياتنا لاننا جينا في ذروة أزمته و قبل قرار تكليفي ومن ثم بدانا التواصل سريعًا ومتابعه الملف في تونس وخلال فترة وجيزة ستصل طائرة المنخب المصري لارض الوطن وسيتم عزلهم في الفندق لاجراء المسحات الطبية لكافة أعضاء البعثة لتلقي العلاج المناسب والرعاية الصحية على الوجه الامثل".
وأكمل: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث منتخب الشباب لبحث كافة الملابسات والتحقيق فيها وستعلن بالكامل للراي العام ولو فيه اي تقصير سيلعلن على الراي العام دون مواربة وفي ذات الوقت إستكمال البحث في أية حقوق للاتحاد المصري وسوف نسير إلى نهاية الطريق ".
وقال لمجاهد: " دون نظرية المؤامرة مافيش حد أقوى مننا برة ولو لينا حقوق مش هتنازل عنها ولو ملناش مش هنجور على حد".
وقال إن أعداد المصابين فى بعثة منتخب الشباب بلغت 18 حالة تضم الكابتن ربيع ياسين بالاضافة إلى 17 لاعبًا وتطورت الامور بعد ذلك مع تحول مسحات من سلبية لايجابية والعكس ولدينا تقارير مفصلة عن العلاجات التي تلقاها افراد البعثة " .