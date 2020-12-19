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أخبار العالم

نائبة تونسية تتهم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:44 م
عبير موسى
عبير موسى
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محمد عثمان
هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، النائبة عبير موسى، اليوم السبت، جماعة الإخوان، واتهمتها بالسعي لـ"إشعال حرب أهلية في تونس".

وطالبت "موسى"، خلال وقفة احتجاجية مناهضة للإخوان، اليوم، بتجفيف منابع الإرهاب في بلادها، مؤكدة أن "جماعة الإخوان في تونس لا تريد دولة مؤسسات".

وأشارت "موسى"، في تصريحات لقناة "العربية" إلى أن "الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس"، وأكدت: "لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس".

وشددت موسى على أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان، ولا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية".

كما شنت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي في تصريحاتها، هجوما على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لافتة إلى أنه "سبق له وأن أفتى بالقتل والدمار".

وفي إطار متصل، أعربت رئيسة الحزب الدستوري عن رفضها للنظام السياسي والانتخابي الحالي في تونس، معتبرة أنه أثبت فشله، ويؤدي إلى تشتيت وتضارب في القرار السياسي.

وقالت موسي في حوار سابق مع وكالة "سبوتنيك" إنها تدعم نظاما رئاسيا معدلا يكون للرئيس فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة عليها دون الرجوع للبرلمان.

واعتبرت موسى أن التونسيين فقدوا الثقة في الإخوان وأدركوا حقيقتهم، ولن يصوتوا لهم خلال الانتخابات المقبلة.
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