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رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني.. وموقفه من مرافقة بعثة الأهلي للنيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة، أن الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد انهي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع البعثة الحمراء، ظهر غد، إلى النيجر.

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى النيجر، غدا، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر ان كافة الإجراءات الخاصة بسفر موسيماني قد انتهت ويتبقي فقط نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها صباح اليوم لتحديد موقفه من الرحلة خاصة أن حالته مستقره، ولكن في حالة إيجابية العينة؛ فلن يسافر .

وقاد محمد شريف، مهاجم الأهلي، فريقه، إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري .

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركزين الثاني والثالث، بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
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