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محافظات

نائب وزير الصحة تستجيب لاستغاثة أب لعلاج ابنه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قالت الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة وعضو مجلس النواب إنها تواصلت مع المواطن أحمد أنور عطا الله من محافظة قنا الذى انتشر فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي يرسل فيه استغاثة للمسئولين لعلاج ابنه الذى يحتاج لتدخل جراحي دقيق مسمار نخاعي تليسكوبي حسب قوله.

وأضافت النائبة هناء سرور انها أجرت اتصالا هاتفيا بوالد الطفل وحددت موعد غدا في تمام الساعة 9 صباحًا مع الدكتور منصور مدير مستشفي الهرم المتخصصة في مثل هذه الجراحات وعرضه على أكبر الاستشاريين المتخصص في مثل هذه الجراحات بالمستشفي وإجراء اللازم.

وتتقدم الدكتورة هناء سرور بخالص الشكر والتقدير للدكتور منصور مدير مستشفي الهرم على الاستجابة الفورية واستعداده الكامل لمساعدة الاب لعلاج ابنه.
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