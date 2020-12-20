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حوادث

حبس عصابة سرقة المواطنين بالشروق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابى، 4 ايام على ذمة التحقيقات، تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق وحيازة كمية من مخدر الهيروين وأسبحة بيضاء.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى كشف العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، 

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزة إثنين منهم (كمية من مسحوق الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية.
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