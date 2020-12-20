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حوادث

بأسلوب الخطف .. حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين بالساحل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى كشف العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، 

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.
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