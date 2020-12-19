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رياضة

موقف عمرو السولية من مرافقة بعثة الأهلي إلى النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سيكون ضمن البعثة الحمراء التي ستغادر إلى النيجر غدًا .

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى النيجر غدا على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي إن عمرو السولية جاهز للسفر إلي النيجر مع البعثة خاصة أن إصابته التي تعرض لها خلال إحماء ما قبل مواجهة غزل المحلة خفيفة.

وأضاف أن إصابة السولية تعرض لها في الأساس خلال المران الرئيسي وقبل مواجهة غزل المحلة بيومين خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق وخضع لفحص طبي أثبتت سلامته ولكن تم تحذيره في حالة شعوره بأي الآم يجب إخطار الجهاز الطبي وهو ما حدث في فترة الإحماء قبل مواجهة غزل المحلة وتم إراحته تجنبًا لزيادة الإصابة.
  
وقاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري .

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
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