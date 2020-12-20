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حوادث

حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في مصر الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المسكن التى تعمل به بمنطقة مصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

نجح رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى كشف العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، 

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة الجمالية حال قيامها بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع.

واعترفت بسرقتها من داخل المسكن التى تعمل به بمنطقة مصر الجديدة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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