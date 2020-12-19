مجهزة طبيا.. طائرة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة قادمة من تونس





















وصلت مطار القاهرة الدولي ، قبل قليل ، طائرة بعثة منتخب الشباب قادمة من تونس، علي متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، بعد رصد إيجابية تحاليل نحو 14 لاعبا.





قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة إن بعثة منتخب الشباب وصلت من مطار قرطاج علي متن رحلة مصر للطيران رقم 3031 من طراز الايرباص 320neo والمجهزة طبيًا لنقل البعثة بعد رصد 14حالة إصابة بفيروس كورونا.





وتستقبل سلطات مطار القاهرة ، بعثة منتخب الشباب داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة ، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبني واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.





وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم .



