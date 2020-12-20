مستثمري أسيوط: نحتاج السوق الأفريقي لتسويق المنتجات

بشكل منظمة تحت رعاية الدولة.



قال حمزة ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن عدد كبير من المصنعين المصريين ليس لديهم المعرفة بكيفية النفاذ الى اسواق القارة و نعانى من نقص حاد فى المعلومات سواء طريقة التصدير والنقل و الموانئ الضرائب و الجمارك وبالتالى محاولات البعض للتصدير لافريقيا كانت عشوائية.

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وأوضح حمزة ، أن اعتزام اطلاق برامج لدعم المصدرين لافريقيا يمهد الطريق امام المنتجين و يفتح مجال كبير امام الصادرات المصرية للوصول الى السوق الافريقى و يتيح لنا المعلومات الكافية للمنتجات التى تحتاجها القارة. قال حمزة ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن عدد كبير من المصنعين المصريين ليس لديهم المعرفة بكيفية النفاذ الى اسواق القارة و نعانى من نقص حاد فى المعلومات سواء طريقة التصدير والنقل و الموانئ الضرائب و الجمارك وبالتالى محاولات البعض للتصدير لافريقيا كانت عشوائية.أقرأ ايضا ... وزير المالية بعد استكمال مراجعة النقد الدولي: شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري وأوضح حمزة ، أن اعتزام اطلاق برامج لدعم المصدرين لافريقيا يمهد الطريق امام المنتجين و يفتح مجال كبير امام الصادرات المصرية للوصول الى السوق الافريقى و يتيح لنا المعلومات الكافية للمنتجات التى تحتاجها القارة.





وتعد السودان من ابرز الاسواق الافريقية المستهدفة للمصدرين المصريين خلال الفترة المقبلة وكذلك تنزانيا مع مباحثات إقامة مركز تجارى لبيع المنتجات المصرية بالاضافة الى السوق الكينى .

اكد على حمزة ،رئيس جمعية مستثمرى اسيوط أن الصناع المصريين بحاجة كبيرة لتسويق منتجاتهم داخل السوق الافريقى مشيرا الى ان اتجاه وزارة التجارة و الصناعة لدعم التصدير للقارة الافريقية من خلال بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية خطوة جيدة نحو التواجد هناك