ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قليل .. الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
طفل المرور وأصدقائه
طفل المرور وأصدقائه
Advertisements
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، برئاسة المستشار إسلام نجيب، اليوم الأحد الحكم على طفل المرور و3 آخرين بتهمة تعاطي الحشيش.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى هيئة الدفاع عن الأطفال المتهمين فى القضية حيث دفعوا بانتفاء القصد الجنائي للجرائم ، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة لإنتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني.
 
ودفعوا بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الاول عن الواقعة وقبول الاعتذار، و ان المتهمين صغار السن ولايدركون بان ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم على إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النيابة العامة: طفل المرور وأصدقاؤه متهمون بتعاطي المخدرات وإهانة رجل شرطة

غدا.. أولى محاكمة 3 متهمين في قضية طفل المرور

الديهي: النيابة انتصرت لقيم المجتمع في واقعة طفل المرور

بعد قليل .. نظر أولى جلسات محاكمة «طفل المرور» و3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش

تشديدات أمنية لمنع التصوير.. وصول طفل المرور لمحكمة جنح الأميرية

تأجيل محاكمة طفل المرور لـ 13 ديسمبر

ترشيحاتنا

رغم الخسارة من الزمالك.. سلة الأهلي رجال يتأهل لـ نصف نهائي دوري المرتبط

محامية تعتذر على الهواء لـ فتاة ميت غمر ضحية التحرش الجماعي

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني.. وموقفه من مرافقة بعثة الأهلي للنيجر

رسمياً.. بايدن يعلن ترشيح ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية

أخبار التوك شو.. موعد إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين.. وإلغاء حفلات رأس السنة

صالح جمعة: علاقتي مع فايلر تدهورت بسبب تقسيمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طريقة تحضير حمص الشام