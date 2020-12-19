حقوق الانسان: 7 مصريين مختفون في إيطاليا قسريا وتجاهلهم البرلمان الأوروبي

قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ،: إننا نعيش وسط عالم نتأثر به ويتأثر بنا، لافتا الي ان الرد علي بيان البرلمان الأوروبي المنوط به اللجنة العليا لحقوق الانسان وهي تابعة لوزارة الخارجية وليس المجلس القومي لحقوق الانسان.





صلاح سلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن بيان البرلمان الأوروبي يبدو انه تدخل في الشأن المصري وهذا كما جاء في بيان مجلس النواب المصري ويجب علينا ان تعامل مع مفردات البيان . وأضاف





وأوضح صلاح سلام ، ان بيان البرلمان الأوروبي يجب بحثه جزء جزء في مؤتمر صحفي لافتا الي ان البيان الأوروبي يجب ان نطبق عليه ازدواجية المعايير حتي نستطيع الحكم عليه.





وتابع صلاح سلام ، أن هناك 7 مصريين مختفين في إيطاليا اختفاء قسريا هل يعلم البرلمان الأوروبي شيئا عنهم او عن سبب غيابهم حتي الان.



