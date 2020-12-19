ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقوق الانسان: 7 مصريين مختفون في إيطاليا قسريا وتجاهلهم البرلمان الأوروبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:27 م
حقوق الانسان
حقوق الانسان
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ،: إننا نعيش وسط عالم نتأثر به ويتأثر بنا،  لافتا الي ان الرد علي بيان البرلمان الأوروبي المنوط به اللجنة العليا لحقوق الانسان وهي تابعة لوزارة الخارجية وليس المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأضاف صلاح سلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن بيان البرلمان الأوروبي يبدو انه تدخل في الشأن المصري وهذا كما جاء في بيان مجلس النواب المصري ويجب علينا ان تعامل مع مفردات البيان .

وأوضح صلاح سلام ، ان بيان البرلمان الأوروبي يجب بحثه جزء جزء في مؤتمر صحفي لافتا الي ان البيان الأوروبي يجب ان نطبق عليه ازدواجية المعايير حتي نستطيع الحكم عليه.

وتابع صلاح سلام ، أن هناك 7 مصريين مختفين في إيطاليا اختفاء قسريا هل يعلم البرلمان الأوروبي شيئا عنهم او عن سبب غيابهم حتي الان.

واستكمل صلاح سلام، أن البرلمان الأوروبي لا يتناول العمليات الإرهابية التي يدفع ثمنها خيرة شباب الوطن في سيناء او علي الحدود الغربية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مبني على ازدواجية المعايير.. مستقبل وطن يرفض بيان البرلمان الأوروبي

عضو مجلس الشيوخ: قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان ابتعد عن الشفافية والموضوعية

نشهد طفرة.. منظمة حقوق الإنسان: تقرير البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات معادية لمصر

ترشيحاتنا

جمال محمد علي: طريقة رحيل اللجنة الخماسية غير لائقة

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

سعر العملات العربية اليوم الأحد 20 -12-2020

حافة الهاوية.. الأقمار الصناعية تكشف عن نشاط نووي جديد لـ إيران

صالح جمعة: كنت قريبا من الانضمام للزمالك ومرتضى سبب تعطيل الصفقة.. فيديو

وتتوالى القفزة| الصحة: تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور