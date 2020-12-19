الدوري الإسباني| ريال سوسيداد يخسر 2-1 من ليفانتي.. فياريال يفوز على أوساسونا 3-1

خسر فريق ريال سوسيداد أمام مضيفه ليفانتى بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما اليوم، السبت، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





وتجمد رصيد ريال سوسيداد بهذه النتيجة عند 26 نقطة، ليأتى فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذى يواجه إيبار، غدا الأحد، فى نفس الجولة، فيما رفع ليفانتى رصيده إلى 14 نقطة احتل بها المركز الرابع عشر.





وفى نفس التوقيت، فاز فياريال على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أل سادار"، فى نفس الجولة.