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توك شو

4 سنين لا تنام .. سيدة تكشف تفاصيل مقتل نجلها على يد زوجته وعشيقها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:21 م
والدة المجنى عليه
والدة المجنى عليه
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أسامة علي
قالت والدة المجنى عليه بكرداسة مصطفى اسعد، إن ابنها الراحل طلب من والده "منذ 4 سنوات"، أنه يخطب له فتاة، وهو ما حدث بالفعل، وخطب له فتاة تدعى "نورا" ابنة سيدة قريبة له.

وأضافت والدة المجنى عليه، خلال حوارها مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"،أن ابنها اكتشف خيانة زوجته له بعد 15 يوما من الزواج، حيث وجد على هاتفها، مراسلات مع عشيقها، ومن ضمن الرسائل صورة لها قائلة: "انا عايشه فى جحيم".

ومن جهته، كشف والد المجنى عليه، أن زوجة ابنه- بعد أن اكتشف خيانتها- حاولت التخلص منه، بعد وضع السم فى العصير أكثر من مرة، وفى أحد الأيام، وبعد شهرين، استطاعت التخلص منه بواسطة السم، مشيرا إلى أن عشيقها ساعدها فى هذا الأمر.

وعادت الأم للتحدث قائلة:" بقالى 4 سنين مش بنام من وقت قتل مصطفى، واما قابلت المتهمة فى المحكمة، سألتها: هان عليكى تقتلي جوزك؟؛ فردت عليا قائلة أيوه".

وأكدت والدة المجنى عليه، أنه لو حكم على القاتلة بالإعدام 100 مرة، لن يشفى غليلها.
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