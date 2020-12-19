طبيب نفسي يحلل شخصية الطفل صاحب فيديوهات بسنت ومحمد

قال الدكتور جمال فرويز، الطبيب النفسي، إن شخصية أي إنسان ، تأتي من 3 عناصر رئيسية ، وهي: "الجينات التي يأخذها من والديه، التربية في الصغر، الخبرات الحياتية"؛ موضحا أن فيديو الطفل محمد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمثل الخبرة الحياتية له.





وأضاف جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء السبت، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الطفل يتم تربيته على القيم والأخلاقيات العليا ، وأن هناك أشياء "عيب"، مُرددًا : "عندما نفاجأ بأن الطفل هرب من السجن ، ويتحدث عن الحب ، وتعرضه للخيانة، فإن ذلك يعطيه خبرات لأشياء سيئة كثيرة جدًا".



