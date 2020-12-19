ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب نفسي يحلل شخصية الطفل صاحب فيديوهات بسنت ومحمد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 م
الطفل محمد
الطفل محمد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال فرويز، الطبيب النفسي، إن شخصية أي إنسان، تأتي من 3 عناصر رئيسية، وهي: "الجينات التي يأخذها من والديه، التربية في الصغر، الخبرات الحياتية"؛ موضحا أن فيديو الطفل محمد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل الخبرة الحياتية له.

وأضاف جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء السبت، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الطفل يتم تربيته على القيم والأخلاقيات العليا، وأن هناك أشياء "عيب"، مُرددًا: "عندما نفاجأ بأن الطفل هرب من السجن، ويتحدث عن الحب، وتعرضه للخيانة، فإن ذلك يعطيه خبرات لأشياء سيئة كثيرة جدًا".

وأشار إلى أن الهدف هو الحصول على التريندات والمكسب الوقتي دون النظر إلى الأخلاقيات والمُثل العليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة جذابة.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

نور عمرو دياب في إطلالة جديدة على إنستجرام

بإطلالة كاجوال .. نور عمرو دياب تخطف أنظار متابعيها

بـ جيب موف.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالأصفر.. ابنة شيرين رضا وعمرو دياب في أحدث ظهور عبر انستجرام

بشكل مرعب.. نور عمرو دياب تحتفل بالهالوين على إنستجرام

ترشيحاتنا

بعد فضيحة الاختراق.. البنتاجون يدرس اتخاذ قرار عسكري سيهز أمريكا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

الاتحاد السعودي يحدد موعد قمة الهلال والنصر في كأس السوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

العثور على رضيع وسط القمامة في شبين القناطر

جميل وجذاب.. تشاد معلمة أسوانية اسمها تسبب في شهرتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور