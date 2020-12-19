طبيب نفسي يحلل شخصية الطفل صاحب فيديوهات بسنت ومحمد

قال الدكتور جمال فرويز، الطبيب النفسي، إن شخصية أي إنسان، تأتي من 3 عناصر رئيسية، وهي: "الجينات التي يأخذها من والديه، التربية في الصغر، الخبرات الحياتية"؛ موضحا أن فيديو الطفل محمد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل الخبرة الحياتية له.
وأضاف جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء السبت، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الطفل يتم تربيته على القيم والأخلاقيات العليا، وأن هناك أشياء "عيب"، مُرددًا: "عندما نفاجأ بأن الطفل هرب من السجن، ويتحدث عن الحب، وتعرضه للخيانة، فإن ذلك يعطيه خبرات لأشياء سيئة كثيرة جدًا".
وأشار إلى أن الهدف هو الحصول على التريندات والمكسب الوقتي دون النظر إلى الأخلاقيات والمُثل العليا.