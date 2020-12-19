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أخبار البلد

تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل مساء اليوم أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الألمانية برلين على متنها 125 راكبًا، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر في أول يوليو الماضي.

أكدت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أن السوق الألمانية تعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتة إلى قيام أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم، كما قاموا بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.

إن هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بألمانيا لاستعادة الحركة السياحية الألمانية الوافدة الي مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأوضحت  إيمان محمود أن هذه الرحلة تأتي في ضوء استمرار  توافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد توجه في شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة الي العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى دولة ألمانية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، عقد خلالها عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية حيث التقى بوزير الدولة لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج.

تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا
تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا
تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا
تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا
تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا
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