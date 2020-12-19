ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره في العملة الأجنبية بـ نبروه

تمكّن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية اليوم السبت من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بنبروه استغل حاجة بعض المواطنين الحصول على عملة أجنبية "ريال سعودى" ليقوم بالحصول من ذويهم على المقابل المادى بالجنيه المصرى، على أن يقوم عملاؤه بالخارج تسليمهم النقد الأجنبي . عملاؤهالأجنبي





وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه بقيام "أنور م. ا" 28 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير بندر نبروه، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات أجنبية من الخارج وبيع العملة الأجنبية (ريال سعودى) إلى راغبى الحصول عليها من المواطنين المغادرين من السعودية، من خلال قيام عملائه بالخارج تسليمهم النقد الأجنبى، على أن يتولى هو استلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد، مخالفا بذلك أحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى.



